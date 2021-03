Dopo 'Ama' ci sarà Laura Pausini alla conduzione del Festival di Sanremo "Non nel 2022"

L'ipotesi di una Laura Pausini alla conduzione del Festival di Sanremo? "La Rai me l'ha già chiesto in passato - risponde la cantante - Sinora non ho accettato perché non me la sento di affrontare uno spettacolo così imponente. Ma sicuramente non sarei in grado di affrontare la direzione artistica, perché io ho i miei preferiti, sono condizionabile, non sono capace di fare una selezione come si deve. Per il 2022 state tranquilli... ho da pensare al nuovo disco".

I successi internazionali, la confidenza con i palcoscenici delle star e adesso la nomination agli Oscar, peraltro dopo la vittoria ai Golden Globe, non bastano a scalfire la spontaneità di Laura Pausini. La cantautrice di Faenza è candidata per la miglior canzone originale, tra gli ambitissimi premi dell'Academy, con la sua "Io sì" (Seen), brano del film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti con Sophia Loren, frutto della collaborazione con la compositrice statunitense Diane Warren, con la music supervisor Bonnie Greenberg e con Niccolò Agliardi per il testo italiano.