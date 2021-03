L’Architetto sanremese Raffaella Panizzi a capo della Task Force 'Formazione e progetti' della Fidapa B.P.W. Italy

L’Architetto Raffaella Panizzi è stata nominata nei giorni scorsi a capo della Task Force 'Formazione e progetti' della Fidapa Bpw Italy, realtà che si occupa di percorsi formativi sulla parità di genere e sulle pari opportunità.

La Fidapa Bpw è un'associazione femminile internazionale impegnata a promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti. E' composta in Italia da circa 11.000 socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) ed è articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

La sanremese Raffaella Panizzi è stata scelta per organizzare un’attività formativa volta alla crescita personale e professionale in particolare delle socie, ma rivolta anche all’esterno. “Sono onorata di essere stata scelta per questo incarico in un ambito importante come la formazione, soprattutto in questo periodo difficile - ha detto - e ricordo che la formazione è un 'arma' importante per contrastare la perdita di lavoro femminile sia come lavoratrici dipendenti, sia a livello imprenditoriale. In uno scenario così mutevole e per tutte noi inaspettato. La mia finalità sarà quella di ideare ed organizzare corsi che consentano alle nostre socie di orientarsi o reinventarsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel loro ruolo di donne. Un’occasione di crescita importante per contrastare i riflessi negativi della pandemia, che sono stati ancor più negativi per noi donne".