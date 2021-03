Riflettori spenti sulla 71 esima edizione del Festival di Sanremo

Sarà ricordata a lungo questa edizione 2021, diversa dalle precedenti, senza pubblico e senza manifestazioni collaterali. Un evento unico e insolito, amato, odiato e criticato. L’apertura della serata è stata affidata alla Banda della Marina Militare con l’esibizione dell’Inno di Mameli per rammentare a tutti l'unità del nostro Paese nella lotta al nemico invisibile. Hanno vinto a sopresa i Maneskin con "Zitti e buoni" davanti a Fedez-Michielin ed Ermal Meta.

Un verdetto che non ha reso tutti concordi. Amadeus e Fiorello hanno dato il meglio di se stessi portando a casa uno dei Festival più difficili. Willie Peyote si è aggiudicato il premio della critica e Colapesce e Dimartino hanno vinto il premio Lucio Dalla. Madame si è aggiudicata invece il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e Ermal Meta, il favorito della finalissima, si è dovuto accontentare invece del premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione, assegnato dai musicisti dell’orchestra. Si è chiuso il sipario su uno spettacolo fuori tempo, con stonature e tempi lunghi, sketch da villaggio turistico e incursioni fuori tema, ma comunque con begli arrangiamenti e un'unica speranza: tornare presto alla normalità.

Ecco il commento finale dei nostri opinionisti.

