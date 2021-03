Covid a Diano Marina: il ricordo di un anno fa con il caso dell'Hotel Paradiso

L'albergo era stato subito messo in quarantena: 48 ospiti provenienti da Brembate e Bergamo, così come i proprietari e il personale. Il Comune, attraverso il sindaco Giacomo Chiappori, il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi e il comandante della polizia municipale Franco Mistretta, si era subito messo in moto per garantire l'applicazione delle misure di sicurezza, in concerto con la ASL 1 Imperiese e per garantire il sostentamento delle persone confinate. Dopo alcune ore, la casa di riposo Ardoino Morelli aveva donato dei pasti caldi, consegnati dal comune. La formula applicata, per la sicurezza prevedeva quanto già vissuto qualche giorno prima all'Hotel Bel Sit di Alassio, il 25 febbraio 2020.