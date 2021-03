Ventisei candeline per l'agenzia Tecnocasa Studio Sanremo

Un'avventura lunga ben 26 anni quella dell'agenzia Tecnocasa Studio Sanremo che lavora nel settore dell’intermediazione immobiliare dal 1995 ed opera in prevalenza sul territorio della Città dei Fiori. L'agenzia, con a capo Marco Calabrese, ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante in questo settore e nel corso degli anni ha offerto in modo continuo assistenza alla propria clientela con serietà, trasparenza e professionalità.

“Ebbene sì – ha dichiarato Marco Calabrese - sono trascorsi ben 26 anni dall’inaugurazione di quella che era la 1ª agenzia del gruppo Tecnocasa ad aprire in provincia di Imperia. Se abbiamo raggiunto questo risultato, lo dobbiamo a tutti voi che ci avete dato fiducia e che continuate costantemente a farlo. In questa occasione ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. Siamo felici di essere diventati il punto di riferimento per chi vuole vendere o comprare casa a Sanremo, dove esperienza, competenza ed affidabilità rappresentano il nostro requisito minimo. Ventisei anni di attività costituiscono un traguardo importante e forse anche un punto da cui ripartire. Auspico che continueremo a rappresentare un punto di riferimento affidabile e professionale, nel panorama immobiliare, per tutti coloro che avranno bisogno del nostro aiuto anche per gli anni a venire. Grazie mille Sanremo!”.

Vi ricordiamo che l'agenzia Tecnocasa Studio SanRemo sas è ubicata sin dalla nascita in Via Roma 191, di fronte alle poste centrali ed è diventata ormai per tanti sanremesi un'immagine familiare.