Con l'arrivo della bella stagione Benza vi invita a scoprire il prato sintetico Benza Green

La bella stagione è ormai alle porte e finalmente potremo nuovamente godere a pieno dei nostri giardini o dei nostri terrazzi. Se si ha la fortuna di avere degli spazi all'esterno dove trascorrere del tempo in assoluto relax con amici o familiari, sicuramente un bel prato sintetico può fare al caso vostro e soprattutto può fare la differenza. Infatti, un manto in erba sintetica è resistente e non si usura e se vi doveste rotolare sopra non sporcherete o rovinerete i vostri indumenti. Con un bel prato sintetico, vi potrete concedere i più svariati svaghi all'aria aperta senza alcun pensiero sia con i vostri figli che con gli amici. Se però non sapete dove trovare il prato sintetico adatto ai vostri spazi ed alle vostre esigenze, Benza ha pensato a voi e per semplificare il vostro lavoro, vi propone diverse soluzioni di manto erboso che si adattano a qualsiasi situazione. Inoltre, ha incrementato la produzione del prato sintetico Benza Green, annoverando alla già completa selezione un nuovo modello aggiuntivo nella categorie dei prodotti realizzati da 5 cm di altezza.

Ma perché scegliere l'erba sintetica al posto di quella naturale, vi starete chiedendo? Tra i motivi più importanti, sicuramente ci sono i vantaggi che fanno propendere verso questo prodotto, come ad esempio: l’ottima adattabilità alle condizioni atmosferiche, la facilità di pulizia, l'aspetto estetico e il risparmio economico nel mantenimento dello stesso.

Non dimentichiamo inoltre che un prato di tipo tradizionale richiede molta manutenzione, mentre per quello sintetico è minima. Ma i vantaggi non sono tutti qui, infatti, potrete godere del vostro prato in qualsiasi stagione con qualsiasi condizione meteo, i vostri figli potranno camminarci a piedi nudi senza il pericolo di fare brutti incontri con insetti e soprattutto senza il timore di soffrire di allergia da fieno. Con il prato sintetico Benza Green non vi accorgerete inoltre, della differenza con un prato tradizionale, in quanto la forma e la composizione di ogni filo d'erba è stata studiata per avere un aspetto naturale, mantenendo la consistenza di un vero prato erboso. La scelta dei materiali di qualità, rendono questo prato ottimale per qualsiasi tipo di spazio. L'erba sintetica non è adattabile solo per grandi aree, ma anche come bordura di un viale pedonale, come area verde di una piscina, per piccole aiuole e per altre rifiniture di ogni genere.

Benza realizza i suoi manti erbosi nel pieno rispetto dell’ambiente, garantendo anche un minor spreco di acqua per la loro manutenzione ed evitando l'utilizzo di sostanze nocive, come pesticidi.

Se desiderate saperne di più sul prato sintetico Benza Green, recatevi direttamente in Via Pascoli 161, a Sanremo, per visionare tutti i campioni dei vari modelli.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30. Aurelia Bis uscita Ospedale. Per ulteriori info vai su www.benzasrl.it

Per ulteriori informazioni chiamate al 0184501855