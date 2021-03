Dal Principato di Monaco: altri nove casi di positività e un morto quest'oggi, 11 pazienti in terapia intensitiva

Altri nove nuovi casi di positività al Covid-19 nel Principato di Monaco, che porta il bilancio a 1.965 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 49 i pazienti in cura in ospedale, di cui 11 in terapia intensiva. Si registra anche la morte di un uomo di 82 anni: è il 25° decesso di un residente dall'inizio della pandemia. Sono 10 le guarigioni di oggi per un numero totale di guariti che sale a 1.720.

Sono infine 132 persone seguite a casa in sorveglianza attiva. Tra il 22 e il 28 febbraio sono stati 4.913 i test molecolari e antigenici per un tasso di positività pari al 5,19%. Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive riportate su una base di 100.000 negli ultimi 7 giorni è pari a 226,32.