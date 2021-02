Santo Stefano al Mare: oggi l’azienda Zoali Sail ha regalato una dotazione di mascherine alle scuole elementari (Foto)

Questa mattina la Zoali Sail ha regalato una dotazione di mascherine alle scuole elementari di Santo Stefano al Mare, borgo dove l’azienda ha il proprio stabilimento produttivo.

La Zoali, storica veleria del Ponente ligure, durante la prima ondata della pandemia in atto, ha convertito, fin da subito, parte della sua produzione in mascherine chirurgiche, aprendo la divisione Zaoli Med. Andrea Zaoli ha effettuato personalmente la consegna all’istituto scolastico, dove è stato accolto dalla Dirigente Scolastica, Paola Baroni, Maria Teresa Garibaldi e Giorgia Corradi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Un sentito ringraziamento alla Zaoli da parte di tutta l’amministrazione - commentano l’assessore Maria Teresa Garibaldi e il Consigliere Giorgia Corradi - per un gesto di generosità e vicinanza a Santo Stefano al Mare e alla popolazione. Un’azienda che lavora sul territorio e per il territorio. L’azienda ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dei bambini, una categoria particolarmente colpita dalla pandemia, che fin a subito ha dimostrato di attenersi alle regole e grande spirito di adattamento. Sono contenta che la Zaoli abbia scelto loro per regalare la dotazione di mascherine".