FELICI E VELOCI |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'hummus di lenticchie'

Un gelato salato, goloso e comodo da gustare

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► è un secondo piatto comodo da mangiare ovunque e piace a grandi e piccini ► è ricco di fibre ► è ricco di ferro vegetale, assorbito al meglio grazie al prezzemolo e al limone ► è l’unico legume che, anche secco, cuoce in brevissimo tempo

Ingredienti (per 4 persone: 1 coppetta di hummus a testa) 200 g di lenticchie

2 fette di pane di segale

Mezzo limone

Un mazzetto di prezzemolo

2 cucchiai di olio evo

2 cucchiai di crema di sesamo

1 cucchiaino di cumino in polvere

Semi di sesamo qb Procedimento

FASE 1

Cuocete le lenticchie come da istruzioni sulla confezione (non serve ammollo)

FASE 2

Frullate le lenticchie assieme alla crema di sesamo, l’olio, il cumino, il succo del mezzo limone e il prezzemolo.

FASE 3

Con l’aiuto di un coppa pasta tagliate il pane a forma rotonda, e fatelo tostare in padella per renderlo croccante.

FASE 4

Mettete l’hummus in una coppetta e decorate con il pane tostato e i semini di sesamo

