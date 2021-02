Covid in Liguria, 364 nuovi positivi: costante il numero in provincia di Imperia

In provincia di Imperia, si registra anche : un calo di 3 unità sul totale dei casi per provincia di residenza; 1 paziente Covid in meno ricoverato presso il Borea di Sanremo; 154 persone in meno in sorveglianza attiva. Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria Tamponi processati con test molecolare: 857.250 (+4.718) Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 62.608 (+2.432) Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 72.590 (+364) Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.650 (-)

Ospedalizzati: 669 (-10); 62 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 127 (-1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 91 (-1); 7 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 147 (+2); 23 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 43 (-3); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-3); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 79 (+3); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 54 (-2); 10 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 123 (-5); 6 (+1) in terapia intensiva