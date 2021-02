Alberghi senza cucina, Berrino: “Chiediamo sia confermata la possibilità che possano fare convenzioni con ristoranti per le cene”

“Chiediamo al prossimo Governo che vi sia la conferma di quanto stabilito nel mese di ottobre, e ribadito da Regione con la Faq successiva al D.P.C.M. del 24/10/2020 (all’art.1 comma 9ee), della possibilità per gli alberghi senza cucina di poter convenzionarsi con ristoranti della zona per fornire ai soli ospiti la cena, sempre nel rispetto delle esigenze sanitarie, esattamente come avviene per gli uffici che si convenzionano per avere la mensa aziendale”. Lo propone l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino per dare ossigeno ad un settore ampiamente penalizzato dalla situazione emergenziale sanitaria.

“Abbiamo già ricevuto una richiesta in merito da parte del direttore di Confcommercio Imperia Claudio Roggero, in vista del Festival di Sanremo questa soluzione sarebbe un'opportunità gradita da tutti gli esercenti”, conclude Berrino.