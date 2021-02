Troppi francesi superano il confine sulla A10: il Dg Falco (Asl 1) dobbiamo avere blocchi più efficaci

“Metterò all’attenzione del Presidente Toti e del Prefetto la possibilità di avere un ‘blocco’ più efficace al confine perché, altrimenti, pur mettendo in sicurezza i lavoratori frontalieri, avremmo comunque problemi per l’arrivo continuo dei francesi”.

Lo ha detto oggi il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, in una intervista rilasciata a Primocanale sulla situazione dei francesi che arrivano regolarmente in Italia, soprattutto sfruttando l’autostrada. “Da due settimane – prosegue Falco - abbiamo dei dati sopra soglia e noi reggiamo in provincia 50/60 casi al giorno senza mettere in difficoltà gli ospedali ma, negli ultimi giorni ne registriamo una novantina. E’ colpita maggiormente l’area tra Sanremo e Ventimiglia”.

E parlando dei frontalieri: “Ci stiamo occupando di far vaccinare coloro che lavorano oltre confine e fanno avanti e indietro ogni giorno. Spero già, nel prossimo fine settimana di far fare i vaccini ma, il problema vero è chi viene in ‘trasferta’ dalla Francia a Ventimiglia e Sanremo. Stiamo facendo una valutazione con la direzione regionale e con il presidente Toti, anche in funzione del Festival che è un elemento di ribalta nazionale”.