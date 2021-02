Il Royal Hotel Sanremo, Socio fondatore dell’’‘Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria Academy of Tourism, Culture And Hospitality’

Nella giornata di ieri, alle ore 11.00, presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure è stata costituita la Fondazione denominata ‘Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria Academy of Tourism, Culture And Hospitality’. Alla firma dell’atto costitutivo hanno partecipato i legali rappresentanti dei membri fondatori: IPSEOA Marco Polo, Università degli Studi di Genova, Accademia del Turismo, Associazione Formimpresa, CNOS FAP, ISCOT, Confindustria Genova, Associazione Ugal – Federalberghi – Unione dei Gruppi Albergatori del Levante, Unione Albergatori Savona, Confcommercio, Grand Hotel Miramare, Miramare Sestri Levante, Excelsior Palace Hotel, Royal Hotel Sanremo, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Liguria Together, Consorzio Portofino Coast, Comune di Chiavari, Comune di Lavagna, Comune di Moneglia, Comune di Portofino, Comune di Rapallo, Comune di Recco, Comune di Santa Margherita, Comune di Sestri Levante, Comune di Zoagli.



“È il primo Istituto Tecnico Superiore del Turismo in Liguria – si spiega nella nota -. Una eccellenza voluta dalla Regione ed ospitata a Santa Margherita Ligure con sede proprio nella prestigiosa Villa Durazzo. Un progetto di notevole importanza ed un traguardo raggiunto che nasce coinvolgendo un’importante rete regionale di soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito del turismo con l’obiettivo di formare i giovani, post diploma, per rispondere alle attuali esigenze delle aziende del settore, inserendoli nel mondo del lavoro.

Per il Royal Hotel Sanremo, è presente alla firma l’Ing. Edoardo Varese, Presidente e Amministratore Delegato. Tra i soci fondatori quattro sono hotel lusso della Riviera di Levante, mentre il Royal Hotel Sanremo è l’unico albergo della provincia di Imperia.

Inaugurato nel 1872, il Royal, esclusivo cinque stelle lusso, è membro, fondatore ed azionista di “The Leading Hotels of the World” e continua ad offrire ai propri ospiti un’esperienza di soggiorno ai massimi livelli. La struttura in costante rinnovamento, mantiene inalterato il legame armonioso con il suo passato storico regalando un’atmosfera senza tempo ricca di charme e comfort.

Quale parte integrante del programma di riqualificazione e di investimenti, vengono svolte ogni anno 4000 ore lavorative di formazione del personale suddivise per reparto con la convinzione che essa ricopra in ogni azienda un ruolo fondamentale per ottenere risultati duraturi. Proprio in quest’ottica e seguendo questa filosofia, il Royal Hotel Sanremo ha aderito con entusiasmo alla Fondazione in qualità di membro credendo da subito all’iniziativa.

Esprime grande soddisfazione l’Ing. Edoardo Varese: “Si è trattato di un grande lavoro di squadra per lo sviluppo di nuove attività e sinergie nel campo del turismo, dell’ospitalità e della cultura. L’Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria preparerà i giovani alle esigenze delle imprese, ritagliando la formazione esattamente sul lavoro. Attraverso l’attivazione di corsi specifici, si risponderà alle necessità del territorio nell’ambito del turismo e della gastronomia professionalizzando figure con nuove e più affinate competenze operative”.

Marco Sarlo, Consulente di Direzione, afferma “Il Royal Hotel Sanremo è orgoglioso di partecipare alla sfida nata per rispondere alle richieste di formare profili altamente specializzati. Siamo certi si potrà aumentare la competitività delle imprese turistiche. Il lavoro da fare è di rilevante importanza e siamo pronti alla massima collaborazione, certi che porterà risultati positivi per la realtà socio-economica di un territorio ad alta vocazione turistica. I professionisti troveranno inserimento all’interno di contesti nazionali e internazionali e grazie alle competenze acquisite e all’approfondita conoscenza delle lingue straniere saranno capaci di presidiare, innovare e gestire i processi organizzativi e produttivi delle filiere turistiche e delle attività culturali nel campo della comunicazione e del marketing, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e i social network”.

Il Royal Hotel Sanremo intanto si prepara all’inaugurazione della nuova stagione 2021 prevista per sabato 27 febbraio e sarà lieto di porgere il benvenuto ai suoi graditi ospiti con tante novità e invitanti proposte di soggiorno. Tra queste non mancano tariffe preferenziali e pacchetti dedicati agli amanti del golf.