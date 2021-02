Il Centro Aiuto alla Vita tende la mano ai neo genitori: domani il corso online pre e post parto

L’obiettivo è quello affiancare ed accompagnare i genitori nel meraviglioso viaggio della genitorialità per non farli sentire mai soli. Gli esperti che terranno gli incontri daranno spiegazioni sulla morfologia di mamma e bimbo, su come funzionerà l’allattamento, dai cambiamenti che si dovranno affrontare, sia emotivi che pratici, alle informazioni indispensabili sull’ospedale, a come affrontare il travaglio e poi a cosa succederà con la nascita del bambino.



Il ritorno a casa di una coppia con un bambino è un momento speciale, è forse il primo attimo in cui si realizza che è nata una nuova famiglia, è importante condividere il proprio vissuto, le sensazioni provate e le difficoltà affrontate, supportare e sostenere la coppia e renderla più consapevole delle sue potenzialità. Nel corso si formerà un gruppo di genitori che potranno condividere tra loro le esperienze vissute.



È scientificamente dimostrato che il supporto tra pari produce effetti benefici sul parto in quanto avvicina le donne al momento con più preparazione e fiducia in sé. Fondamentale è coinvolgere i papà, anche l’uomo come la futura mamma può, durante la gravidanza e dopo, andare incontro a dubbi, angosce, perplessità riguardo l’assunzione di un ruolo così importante e definitivo quale quello genitoriale. A differenza della donna, l’uomo non è coinvolto direttamente nei cambiamenti fisici della gravidanza ma, questo, non vuol dire che non lo sia in egual misura dal punto di vista emotivo.



Per informazioni: cavsanremo@libero.it - cell: 346 66651885