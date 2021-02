Coronavirus: in provincia aumentano ancora i ricoverati, ma in più di 4 mila hanno già ricevuto il richiamo del vaccino

Gli ultimi dati sulla diffusione del coronavirus in Liguria mostrano un incremento di 332 casi in regione, 75 nuovi contagiati in provincia di Imperia dove, in totale, sono 980 i positivi. Su scala regionale è positivo un tampone ogni 15,34 effettuati (6,51%).

Aumentano ancora i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo: oggi sono 132, tre in più di ieri.

Prosegue, intanto, anche il piano vaccinale. Oggi in Asl1 sono state somministrate 407 dosi e in oltre 4 mila hanno già ricevuto il richiamo.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 839.364 (+5.094)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 52.517 (+2.688)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 71.109 (+332)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.577 (62)

Casi per provincia di residenza

Imperia 980 (+75)

Savona 1.103 (+63)

Genova 2.387 (+163)

La Spezia 833 (+31)

Residenti fuori regione o estero 114

Altro o in fase di verifica 160

Totale 5.577

Ospedalizzati: 693 (+2); 62 in terapia intensiva

Asl 1 132 (+3); 9 in terapia intensiva

Asl 2 98 (+8); 7 in terapia intensiva

San Martino 157 (+4); 24 in terapia intensiva

Galliera 51 (-2); 1 in terapia intensiva

Gaslini 6; 1 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi 67 (-8); 7 in terapia intensiva

Asl 3 Colletta 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 43; 9 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 132 (-4); 3 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.794 (82)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 62.115 (+261)

Deceduti: 3.417 (+9)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 2.226

Asl 2 973

Asl 3 1.219

Asl 4 294

Asl 5 779

Totale 5.491

Dati vaccinazioni 5/2/2021 ore 16

Consegnati: 95.620

Somministrati: 71.583

Percentuale: 75%

Asl 1 9.971 dosi effettuate; 4.175 richiami; 407 oggi

Asl 2 12.308 dosi effettuate; 4.605 richiami; 270 oggi

Asl 3 17.390 dosi effettuate; 6.200 richiami; 758 oggi

Asl 4 7.695 dosi effettuate; 3.432 richiami; 468 oggi

Asl 5 6.933 dosi effettuate; 2.712 richiami; 330 oggi

Galliera 2.226 dosi effettuate; 752 richiami; 108 oggi

Gaslini 3.598 dosi effettuate; 1.359 richiami; 150 oggi

San Martino 7.559 dosi effettuate; 3.433 richiami; 445 oggi

O.E.I. 904 dosi effettuate; 392 richiami; 63 oggi

Totale dosi effettuate 68.584; 27.060 richiami; 2.999 oggi