Ventimiglia: progetto di pedonalizzazione di via Ruffini e via Biamonti, aggiudicate altre tre opere (Foto)

Dopo la pedonalizzazione di Via Aprosio, i cui lavori dovrebbero entro fine mese, il sindaco di Ventimiglia Scullino e l’Assessore ai Lavori Pubblici annunciano con soddisfazione l’aggiudicazione di tre grandi opere pubbliche collegate tra loro.

Si tratta del progetto di pedonalizzazione di via Ruffini e di via Biamonti con l’allargamento e rifacimento del tratto di marciapiede di via Roma, tra via Repubblica e via Ruffini. Entusiasta il sindaco Scullino che ben sa questi lavori sono attesi da molti anni e che cambieranno il centro ventimigliese: “L’operazione ‘vieni nel salotto a cielo aperto di Ventimiglia’ finalmente decolla, conclude Scullino”.

Il progetto è dell’Architetto Mariella, con un importo a base d’asta pari a 592.225,74 euro più 19.722,40 per oneri di sicurezza. I lavori di realizzazione sono stati aggiudicati dall’impresa Comar Srl di Imperia con un ribasso del 9.90%.