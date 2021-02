Ventimiglia: il museo civico ‘Girolamo Rossi’ riapre al pubblico le sue sale al forte dell'Annunziata

In ottemperanza ai decreti ministeriali, regionali e comunali, a partire da domani sarà riattivato il servizio di apertura al pubblico del Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia dopo la chiusura imposta dall’emergenza epidiemologica.

"Sino al 28 febbraio - si spiega nella nota - il Museo sarà visitabile al prezzo ridotto di 3 euro a persona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Con l'apertura, sarà visitabile anche il nuovo allestimento dedicato al vaso per il miele di origine spagnola recuperato tra i corredi funebri delle necropoli intemelie.

Anche quest'anno il Museo organizza l'evento 'L'Amore al Museo' in occasione della settimana dall'8 al 12 febbraio, per festeggiare San Valentino, in cui tutte le copie potranno accedere al percorso espositivo con un unico biglietto e godere di una visita guidata personalizzata su prenotazione.

Per poter usufruire della visita in sicurezza è stato predisposto un regolamento per l’accesso al Museo e realizzato un percorso con entrata e uscita separate al fine di assicurare la massima tranquillità ai fruitori, cui sarà garantita la distanza fisica necessaria (max 4 persone per sala, salvo conviventi).

I visitatori potranno accedere alla struttura solo con ingressi contingentati e dotati di mascherina, la prenotazione è consigliata".

Info: Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' - Via Verdi 41 - 18039 Ventimiglia - 0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it - www.facebook.com/MAR-Ventimiglia