A Monaco si pensa al futuro e si pianifica l’estate: il 23 luglio concerto dei Simple Minds

Mentre al di qua del confine si sprecano le opinioni sul prossimo Festival di Sanremo e sul mondo degli eventi in genere, nel Principato di Monaco non si perde tempo.

L’obiettivo in terra monegasca è la pianificazione dell’estate 2021 e c’è già un punto fermo: il 23 luglio i Simple Minds suoneranno al Monte-Carlo Sporting Summer Festival, sul palco della Salle des Etoiles. L’evento è stato organizzato come celebrazione (anche se tardiva, per ovvi motivi) del 40° anniversario della band e per la pubblicazione dell’album “40 : The Best Of - 1979-2019”. I prezzi del concerto? 264 euro a persona per la formula che prevede la cena e il concerto.

Si tratta, ovviamente, di una prospettiva ottimistica, sperando che la prossima estate possa essere simbolo di ripartenza e ritorno alla normalità. Il tutto in un Principato di Monaco che sta facendo i conti con dati covid peggiori rispetto alla prima ondata.