Vallecrosia: parte triennio per le pari opportunità sul lavoro, Piardi “Benessere per i nostri funzionari”

Il Comune di Vallecrosia ha emanato la delibera per il piano triennale delle azioni positive 2021-2023 per la realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro, tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità.



Il vicesindaco Marilena Piardi afferma decisa che sarà posta molta attenzione sulla questione a tutela e benessere dei dipendenti: “Come assessore al personale posso dire che c’è molta attenzione al benessere dei nostri funzionari e alle pari opportunità nel lavoro e alle azioni nei confronti anche di tutte le lavoratrici madri. Una serie di vantaggi, per evitare eventuale abbandono del lavoro, come può essere lo smart working per le donne in maternità".

"Il Comune - termina Piardi - non deve abbellire solo il suo esterno ma deve creare al suo interno quella sinergia fra gli elementi e rispetto reciproco che garantisce benessere. Tale benessere conduce ad una migliore erogazione dei servizi. Il Comune di Vallecrosia, che conta 22 donne e 20 uomini nel proprio staff, punterà certamente anche sulla costante formazione, importante per l’aggiornamento con le normative e l’organizzazione funzionale”.