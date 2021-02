Una nuova segnaletica luminosa per Ventimiglia, Scullino: “Stiamo mettendo in ordine la città”

Una nuova segnaletica luminosa accoglierà coloro che raggiungeranno Ventimiglia in modo da poter salutare cittadini di rientro, turisti e passanti in un modo più accattivante raccontando fin dal primo sguardo le intenzioni di un’amministrazione attenta anche ai dettagli.

Inoltre, in seguito all’alluvione dello scorso ottobre, procedono i lavori e il ripristino degli spazi pubblici e della segnaletica danneggiata dal maltempo.

Lo conferma il sindaco, Gaetano Scullino: “Stiamo installando nuova segnaletica di indicazione luminosa per indicare l’arrivo a Ventimiglia. La città conta tanti arrivi, dalla Francia e non, abbiamo creato un’indicazione precisa e accattivante, sostituendo quella precedente ormai rovinata. È la prima cosa che si vede entrando in città e questo offre un’immagine di decoro e di ordine. Inoltre saranno cambiati anche elementi riguardanti la segnaletica verticale”.

Il sindaco offre poi una visione più ampia di quella che sarà la cura dei particolari in linea con le esigenze dei cittadini: “Abbiamo lavorato all’interno della città su nuove isole pedonali, marciapiedi nuovi realizzati a garantire totale sicurezza, ripristino di tutta la segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, linee dei parcheggi cancellate dal fango dell’alluvione, abbiamo rinfrescato tutto. Siamo intervenuti anche a favore della nuova segnaletica verticale e nei punti in cui si indica autostrada e altre direzioni, abbiamo rimosso cartelli della pubblicità in modo da determinare una visione più chiara. Abbiamo anche sostituito l’insegna luminosa del gazebo turistico che indica informazioni. Chi viene a Ventimiglia deve avere la possibilità di riscontrare un certo ordine, i pali saranno verniciati tutti di unico colore, saranno piantate 30 piante ad alto fusto, molte erano state danneggiate ad ottobre. Tengo molto all’estetica. Stiamo mettendo in ordine la città”.

L’impegno è continuo e certo e laddove la città trasmette un senso di disordine si interverrà affinché migliori. Ventimiglia si sta facendo bella per i suoi cittadini e per chi viene a trovarla grazie al lavoro di un’amministrazione che “si dedicherà anche alle sue bellissime frazioni”, come conclude Scullino.