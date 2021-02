Primo weekend di saldi in provincia: "Si è mosso qualcosa ma c'è timore e mancanza di liquidità e serenità"

“Si sono viste soprattutto un po’ di presenze in più locali e qualcosa si è mosso, ma non moltissimo. La sensazione è quella di timore, mancanza di liquidità e di serenità dei clienti per entrare nei negozi a fare shopping”.

Queste le prime dichiarazioni di Federmoda, a poche ore dal primo weekend di saldi, anche se svolti in codice di sicurezza ‘arancione’ e, quindi, senza la possibilità (teorica) di spostamenti tra comune e comune. Era inevitabile sicuramente, vista la situazione, e i commercianti auspicano che le Istituzioni nazionali e locali che vengano create delle ‘macro aree’ nazionali, oppure a una data unica per tutti, sia per i saldi estivi che invernali: “Basta deregulation – ha detto Antonio Fontanelli di Federmoda Sanremo – anche se troviamo giovani commercianti che dicono no ai saldi, vista la situazione dell’on line e delle possibilità future, in chiave commerciale. Questo non mi trova d’accordo, pur capendoli. Il consumatore finale, secondo me, ha ancora bisogno della data dei saldi, soprattutto per chi vive il contatto della vendita da banco. E la dimostrazione è che, negli ultimi tre o quattro anni anche nel nostro paese è cresciuto il fenomeno del ‘Black Friday’, un appuntamento anglosassone ma, come per altre cose del genere non andiamo a vedere cosa succede in quel mondo, che è l’inizio delle vendite straordinarie dell’inverno. Da noi, invece, questo accade a dicembre per il Natale. Senza contare che, da noi, ormai dura un mese”.

Secondo i commercianti ‘tradizionali’ il ‘Black Friday’ dovrebbe essere ridotto ad un giorno, massimo un weekend: “Dobbiamo fare in modo che le campagne pubblicitarie dei grandi gruppi – prosegue Fontanelli – non siano solo ed esclusivamente per il loro interesse. Viene fatta disinformazione e anche i giovani commercianti dovrebbero capirlo, visto che sono la linfa vitale del commercio in futuro, un po’ come lo sono bar e ristoranti”.

La richiesta che arriva dai commercianti ponentini è quella relativa a una data precisa dei saldi, se non unica per tutta Italia, almeno in tre ‘macro aree’ in modo da uniformare diverse zone: “Questo – ha detto in merito Fontanelli – magari anche confrontandoci con i nostri cugini francesi, visto che la globalizzazione ci permette di trovare decisioni anche a livello internazionale. Per la nostra provincia sarebbe più opportuno uniformarci alla Francia piuttosto che alla Toscana”.

I commercianti della nostra provincia, al termine del primo weekend di saldi, chiedono a chiare lettere che i saldi rimangano perché il consumatore non è ancora pronto a promozioni tutto l’anno: “Pur non essendo giovanissimo – dice Fontanelli – io cerco sempre come funziona il commercio attorno a noi. I negozi piccoli, come sono molti nella nostra zona, non possono vendere on line come tutte le micro imprese. Alcuni ci provano ma non è mai possibile creare il vero margine a meno di grossi volumi. A volte veniamo criticati per la richiesta delle date dei saldi, circa 4 mesi l’anno, ma queste consentono di creare liquidità e aiuta la filiera della moda per andare avanti. E il consumatore non è ancora pronto per ‘tutto on line’ e con vendite promozionali ‘sempre’. Senza dimenticare che i saldi non partono mai con scontistiche pesanti, che arrivano solo alla fine, in una logica di mercato che si trova in tutto il Mondo”.

Sul piano delle date dei saldi da Federmoda sono convinti che sarebbe opportuno tornare a quelle di una volta, ovvero con il via poco dopo l’inizio di gennaio: “Io ero un sostenitore dello spostamento in avanti prima del Covid – risponde Fontanelli – ma solo se viene fatto a livello nazionale. Il legislatore, se vuole aiutare il commercio, deve fare delle regole ben chiare e non lasciare la decisione alle singole regioni. Questo crea il caos e allontana il consumatore dalla data clou. Una volta decisa la data è anche giusto evitare 60 giorni senza vendite promozionali, ma deve essere così per tutta Italia. Serve una regolamentazione dei siti on line e aziendali almeno nel nostro paese, per non vendere sottocosto e con sconti nei 60 giorni precedenti ai saldi. Noi del ponente rischiamo comunque le ‘mazzate’ dei saldi in Francia, soprattutto con le grosse catene aperte anche in Costa Azzurra”.

E’ chiaro che, nelle zone turistiche, lo spostamento dei saldi a fine gennaio crea grossi problemi economici: “In situazioni normali – termina Fontanelli – e non in questo periodo di Covid, fare i saldi all’Epifania ci consente di incassare il 40/50% dell’intero periodo di sconti e, solo spostandoli all’8 o 9 gennaio, si creano problemi non indifferenti sul piano economico ai commercianti”.