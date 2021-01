Sanremo: primo appuntamento dell'anno quest'oggi con il mercato di piazza Eroi, bloccato dalle zone rosse

Torna oggi, per la prima volta nel 2021, il mercato di Sanremo. A causa dell’emanazione della zona rossa in diversi giorni, festivi e feriali, quest’oggi tornano le bancarelle in piazza Eroi con la speranza per gli ambulanti, di tornare a fare qualche vendita importante.

Sono infatti saltati gli appuntamenti di sabato 2 e martedì 5 gennaio e, per la prima volta a Sanremo, il primo mercato si svolge dopo 9 giorni dall’inizio del nuovo anno. Ieri mattina si sono svolte le ‘prove generali’ a Ventimiglia dove però, sia per l’assenza quasi totale di francesi che per il freddo intenso che ha colpito l’intera provincia, sono stati scarsi gli affari degli ambulanti.

“E’ stato un mercato nuovamente quasi surreale – ci ha detto Fabrizio Sorgi, esponente della Confcommercio – senza francesi (anche se qualcuno si è comunque presentato) e con pochi clienti locali. Lo abbiamo comunque fatto perché abbiamo bisogno di lavorare, in un momento davvero difficilissimo per tutto il commercio e per il nostro comparto, in particolare”.

Come dicevamo qualche francese è riuscito, in qualche modo, a superare il confine. In macchina o in moto i transalpini sono riusciti a superare i valichi, anche se in molti sono stati rispediti indietro. Oggi tocca quindi a Sanremo, un appuntamento che nella normalità regala affari importanti agli ambulanti e anche agli operatori commerciali dell’Annonario.

Da tempo, purtroppo, tutto questo non si registra per l’assenza di turisti e di francesi che sono il cuore pulsante del commercio per gli ambulanti e per gli appuntamenti con i mercati della nostra provincia. Ora si attendono buone nuove per le prossime settimane, per cercare di far ripartire questo comparto economico particolarmente importante.