Ventimiglia: a Peglia un nuovo parcheggio gratuito con 50 posti auto vicino al canile e alle strutture sportive

Ventimiglia non dorme mai e l’amministrazione riparte subito nel 2021 con nuovi progetti a beneficio dei cittadini. È stato concesso alla città, mediante titolo gratuito dall’agenzia regionale A.R.T.E. di Imperia, un appezzamento di terreno di circa 2.500 metri quadrati a Peglia (ex molino), proprio a ridosso delle attività sportive limitrofe oltre che al canile e al gattile.

Lì sarà realizzato un parcheggio gratuito con circa 50 posti auto propedeutico ai frequentatori dei vicini luoghi offrendo loro la possibilità di sostare in tutta sicurezza per recarsi nelle strutture. Una vantaggiosa possibilità in una zona fino ad ora malservita. Gli amanti degli amici a quattro zampe e gli sportivi che intendono raggiungere la bocciofila, la petanca e quindi centro sportivo non dovranno più preoccuparsi di dover parcheggiare nella strettissima strada che viene usualmente utilizzata per lo stazionamento dei veicoli.