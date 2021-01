E' da poco iniziato il coprifuoco di Capodanno e sono scattati i controlli delle forze dell'ordine. Città deserte in tutta la provincia e verifiche che proseguiranno per tutta la notte in modo da far rispettare le normative anti Covid.

Un Capodanno che rimarrà nella storia, vista l'assenza praticamente totale di gente dalle strade. In attesa della mezzanotte la raccomandazione per tutti è proprio il rispetto delle norme.

(Foto di Tonino Bonomo)