Continua la programmazione #iorestoinsala con il cinema Ariston di Sanremo, ecco la programmazione

L’Ariston di Sanremo partecipa al progetto #iorestoinsala, per dare un segnale alla propria clientela, sperando al più presto di accoglierla di persona nelle sale, con tutte le precauzioni dovute. Sotto la nuova programmazione dei film.

Sala Virtuale Roof 1 ‘Un gatto a Parigi’ - € 2,50

Sala Virtuale Roof 1 ‘Marie Curie’ - € 6,90

Sala Virtuale Roof 2 ‘Padrenotstro’ - € 4,90

Sala Virtuale Roof 2 ‘6 minuti a mezzanotte’ - € 7,99

Sala Virtuale Roof 3 ‘We are the thousand’ (il 31 dicembre come evento alle 22 con un’introduzione live dei protagonisti del film al prezzo di € 7,99. Sarà poi in regolare programmazione dal 1° gennaio

Sala Virtuale Roof 3 ‘Semina il vento’ - € 4,90

Sala Virtuale Roof 4 ‘Dreanbuilders - la fabbrica dei sogni’ - € 4,90

Sala Virtuale Roof 4 ‘Le sorelle Macaluso’ - € 4,90