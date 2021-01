Coronavirus: numeri stazionari in Liguria, migliora leggermente il rapporto tamponi-positivi (uno ogni 14)

Migliora lievemente il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. Sono infatti 415 i nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 5.848 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 14,09, pari al 7,09%.

Nella nostra provincia si sono riscontrati 57 nuovi positivi mentre 50 sono stati nel savonese, 249 a Genova e 59 a Spezia. Nessuno, invece, tra non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 13 i morti accertati per Covid in un lasso di tempo compreso tra fine novembre e ieri, di cui nessuno della nostra provincia.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 706.883 (+ 5.848)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11): 155.891 (+4.692)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 59.997 (+415)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.831 (+47)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 412 (+20)

Savona - 1.091 (-)

Genova – 3.157 (+63)

La Spezia - 877 (-36)

Residenti fuori regione o estero – 133 (+1)

Altro o in fase di verifica – 161 (-)

Totale - 5.831 (+47)

Ospedalizzati: 775 (+1) | 63 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 67 (+7) | 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 124 (+5) | 9 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 209 (-3) | 29 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 94 (+1) | 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 53 (-5) | 2 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 97 (+6) | 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 130 (-8) | 4 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.853 (-132)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 51.286 (+355)

Deceduti: 2.880 (+13)