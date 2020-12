Il Covid aggrava la situazione economica: quasi 1.500 persone si sono rivolte allo 'Sportello del Lavoro' della Cisl

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 nelle sedi Cisl di Ventimiglia, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia, Albenga e Savona si sono rivolte allo Sportello Lavoro 1.420 persone equamente distribuite tra uomini e donne.

La pandemia da Covid-19 oltre ha visto segnare profondamente le nostre vite, sconvolgere il sistema sanitario evidenziandone le criticità strutturali, ma anche la straordinaria capacità di reagire e l’abnegazione degli operatori della sanità. Ma ha anche purtroppo aggravato in maniera esponenziale la crisi economica. In provincia di Imperia e di Savona si stanno determinando effetti devastanti sull'occupazione, già da anni su livelli emergenziali.

Lo ‘Sportello Lavoro’ della Cisl di Imperia e Savona, nonostante le restrizioni, ha continuato anche tra le difficoltà del 2020 ad operare senza interruzioni, ad aiutare concretamente chi ha avuto la sfortuna di perdere il lavoro, chi è in cerca di una prima occupazione, i tanti giovani che non stanno più seguendo un percorso di soldi e che non hanno un'occupazione, le tante persone disorientate da un cambiamento radicale del mondo del lavoro sempre più digitalizzato.

“Tante, tantissime persone, soprattutto coloro che vivevano di lavori stagionali nel commercio, nel turismo e nella filiera agro-alimentare – dice la Segretaria Confederale della Cisl di Imperia e Savona, Antonietta Pistocco - sono in grande difficoltà non avendo più una fonte di reddito certa. Le piccole e medie imprese stentano a mantenersi a galla, numerose famiglie ricevono sostentamento solo da forme di sussidio, dagli aiuti che arrivano dai servizi sociali o dalle varie associazioni. Come organizzazione sindacale sentiamo forte il dovere di dare il nostro contributo per offrire una prospettiva, un orientamento, una visione progettuale d'insieme e siamo, quindi, impegnati in ogni contesto, in ogni tavolo per favorire lo sviluppo futuro del nostro territorio e nell’immediato ci troviamo ogni giorno a fianco di chi si trova in difficoltà”.

Gli under 35 che si sono rivolti allo Sportello del Lavoro, rappresentano circa il 35% del totale, un valore importante; gli over 60 il 9%, per cui la maggioranza si trova nella fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni. il 20,4% circa di chi ha usufruito del nostro servizio è di nazionalità straniera. Le pratiche espletate durante l’attività nel periodo gennaio-ottobre 2020 registrano numeri considerevoli:

- 125 Curriculum Vitae redatti ex novo

- 140 candidature al Centro per l'Impiego

- 244 dimissioni telematiche

- 247 iscrizioni su Mi Attivo

- 131 Naspi grazie ad un accordo di collaborazione tra la Cisl con la categoria della scuola

Accoglienza, consulenza, orientamento, informazione vengono garantite dai nostri operatori ai tanti ‘neet’, giovani che non studiano e non lavorano, ai disoccupati, alle persone alla ricerca di prima occupazione, agli occupati con contratti precari, alle famiglie per assistenza di disabili o di anziani. Incontrando le persone, attraverso colloqui individuali approfonditi si adoperano per far affiorare competenze, esperienze, necessità/opportunità di crescita formativa, bisogni e aspirazioni; danno consulenza sulle varie normative che regolano il mondo del lavoro, sulle procedura da seguire per la ricerca attiva di un lavoro, sulle opportunità formative offerte dal territorio per accedere a determinate tipologie di impiego; forniscono orientamento al lavoro e informazione sulle diverse tipologie contrattuali sia tradizionali che atipiche; distribuiscono opuscoli informativi realizzati dal sindacato.

Grazie all’impegno degli operatori dello Sportello Lavoro Cisl di Imperia e Savona ogni lunedì si redige la rassegna settimanale delle opportunità di lavoro e formazione per l’imperiese ed il savonese, contenente informazioni/offerte di lavoro/notizie su corsi e concorsi, che viene inviata agli iscritti tramite apposita mailing list ed affissa nelle sedi Cisl. Sui social si trova una pagina Facebook dedicata allo Sportello Lavoro della Cisl contenente sia offerte di lavoro, purtroppo scarse dato il momento, sia notizie di corsi/concorsi attivati sul nostro territorio (e non solo) e il sito Internet www.cislimperiasavona.com.

“Sono orgogliosa di poter comunicare – aggiunge Antonietta Pistocco - che siamo stati accreditati da Regione Liguria come Ente per dare informazione ed orientamento sul piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile ‘Nuova Garanzia Giovani’, una straordinaria opportunità per i giovani dai 15 ai 29 anni. Abbiamo attivato ben cinque punti dove viene erogato il servizio con orario dedicato: Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Albenga, Savona. (Per quanto riguarda la sede di Sanremo anticipo che ci stiamo trasferendo nei nostri nuovi locali siti dietro il Mercato Annonario). I nostri cinque sportelli, denominati ‘Youth corner’, svolgono attività di accoglienza, orientamento e individuazione delle necessità e potenzialità dei giovani e permettere così l’individuazione del percorso più in linea con le loro attitudini e le loro esperienze professionali”.

Naturalmente, a causa delle precauzioni che tutti dobbiamo adottare per tutelare la propria e l’altrui salute, si può accedere allo Sportello Lavoro e agli altri servizi Cisl solo tramite appuntamento da prendere telefonando ai centralini:

• 0183/272800 per la provincia di Imperia

• 019/840041 per la provincia di Savona

• scrivendo a ust.imperia.savona@cisl.it.

“Un pensiero speciale – conclude la Segretaria della Cisl Imperia Savona - lo dedico a tutte le donne che in questo periodo di necessario isolamento hanno vissuto e vivono con estrema sofferenza e difficoltà la privazione del lavoro o il lavorare da casa, donne per cui le quattro mura domestiche non rappresentano un rifugio, ma un inferno privato fatto di violenza e sopraffazione. Per tutti, e per quelle donne in particolare, il lavoro rappresenta soddisfacimento di esigenze primarie, affrancamento, riconoscimento sociale, rafforzamento della propria personalità, crescita dell'autostima, indipendenza economica, realizzazione delle proprie aspirazioni. Non dobbiamo dimenticarcelo mai”.

La Cisl, infine, conferma le proprie raccomandazioni: “Per uscire dall’incubo pandemia è importante il rispetto del distanziamento, delle norme igienico-sanitarie, dei protocolli di sicurezza che nelle nostre sedi applichiamo con scrupolo e convinzione e invitiamo quindi tutte le persone che vorranno incontrarci a conformare il loro comportamento per il bene comune”.