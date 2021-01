Ventimiglia: nuova operazione antidroga della Polizia, arrestato un 40enne e sequestrati cocaina e marijuana

Nuovo arresto per droga della Polizia nel centro storico di Ventimiglia Alta. Gli agenti del Commissariato frontaliero e della Squadra Mobile della Questura di Imperia hanno arrestato un 40enne residente nel quartiere medievale.

La droga sequestrata al termine delle perquisizioni personale e domiciliare è stata trovata nel comodino e in un armadio della camera da letto. Oltre a tre dosi di cocaina (circa nove grammi in totale) e quasi 19 grammi di marijuana, gli agenti hanno sequestrato una dose di hashish, circa 430 grammi di bicarbonato, che potrebbe essere stata utilizzata come sostanza da taglio, ma anche due bilance di precisione, un coltello a serramanico e uno smartphone.

Vista la situazione e il tenore di vita incompatibile con lo stato di disoccupazione, hanno così confermato la detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Il 40enne ha trascorso la notte agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo, rinviato però a gennaio. Dopo la convalida della perquisizione, del sequestro e dell’arresto il Giudice ha disposto l’obbligo di firma.