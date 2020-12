Vaccino Covid in Liguria: Pfizer consegnerà il 30 dicembre, in provincia di Imperia attese 2925 dosi

La vaccinazione ‘allargata’ in Liguria inizierà il 31 dicembre. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Giovanni Toti, nel consueto punto con la stampa.

Tiene banco la questione vaccini, dopo il primo momento simbolico, il Vaccine Day di ieri, 27 dicembre. In Liguria sono attese 16mila (circa) dosi di vaccino contro il Covid-19, 2925 sono destinate alla provincia di Imperia.

“Oggi le vaccinazioni sono andate avanti al San Martino (Genova). Sono state fatte 80 vaccinazioni e domani andranno avanti ancora, riprenderanno nella RSA di Genova, Villa Costalta dove oggi non sono stati somministrati a causa del maltempo sulle alture di Genova. - ha sottolineato Toti - Entro domani sera, tutte le dosi del Vaccine Day, 320 dosi, saranno somministrate ai pazienti sia presso il San Martino che in RSA".

Entro il 30 dicembre si arriverà al 75% (e per il 2- 3 gennaio 100%) delle dosi destinate da PFIZER alla nostra regione, in 16 ‘Pizza Box' (questo il nome dei contenitori usati ndr), ciascuno contenente 975 vaccini. “Dalla mattina successiva al 30, le aziende sanitarie, nei 14 luoghi prescelti per la somministrazione, inizieranno l’inoculazione secondo le liste che comprendono personale sanitario, RSA, personale e ospiti” - ha detto il presidente di Regione Liguria.

Attenzione alle truffe, ha ricordato Toti, spiegando: “Ci sono segnalazioni per truffe soprattutto alla popolazione anziana, di persone che spacciandosi per dipendenti del sistema sanitario regionale prendono appuntamenti per fare il vaccino a domicilio, salvo poi derubare le persone. Non esiste alcuna struttura che fa vaccini a domicilio - ha concluso Toti - I vaccini per il momento sono destinati al solo personale sanitario o agli ospiti permanenti delle RSA”.