Dolceacqua: pacchi decorativi rubati vicino al monumento ai Caduti, già individuati grazie alle telecamere

Due pacchi regalo decorativi sono stati rubati da qualche buontempone, vicino al monumento ai Caduti di piazza della Vittoria a Dolceacqua.

Un atto deplorevole che è stato commentato duramente dall’Amministrazione locale: “Ci chiediamo: ora, che ve li siete portati a casa, o li avete gettati chissà dove, vi sentite migliori? È cambiato qualcosa nella vostra vita, evidentemente poco soddisfacente e priva di valori?”

Un gesto che ha dimostrato poco rispetto della comunità e di coloro che hanno impiegato tempo e fatica per allestire volontariamente le decorazioni in questo anno già abbastanza difficile, per poter dare un segnale di festa ai cittadini ed in particolare ai bimbi.

Fortuna, grazie alla presenza delle telecamere di sorveglianza, sono già stati individuati i responsabili, che verranno denunciati per furto. E’ stato anche identificato il mezzo su cui viaggiavano. Ancora una volta le telecamere presenti nelle città si dimostrano fondamentali per la soluzione anche di casi come questo. “Ci auguriamo – termina l’Amministrazione comunale - che ciò serva da monito per il futuro e che simili gesti non vengano ripetuti”.