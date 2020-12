Vuoi vendere casa velocemente e al giusto prezzo?

The House Angels è un team tutto al femminile di Cuneo composto da Elisabetta, Lara e Tiziana, tre professioniste che da anni lavorano nel campo immobiliare e che oggi si sono specializzate nell’offrire il servizio di home staging.

L’home staging è una tecnica di marketing con la quale si esalta la potenzialità e il valore della casa che si vuole vendere o affittare “le prepariamo come ci si prepara per andare ad un primo appuntamento… perché non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” racconta Lara.

“Sempre di più l’acquisto di una casa passa dagli occhi e dal cuore … noi con il nostro lavoro arriviamo a toccare le emozioni delle persone” ci racconta Tiziana “… siamo l’anello di congiunzione tra il potenziale acquirente, al quale permettiamo con il nostro lavoro di vedere come si potrebbero vivere gli spazi della nuova casa arredandoli ed allestendoli con arredi in parte veri ed in parte in cartone, così che sia più facile, anche per chi non ha una spiccata capacità di immaginazione e visualizzazione, comprendere come potrebbe diventare quando sarà abitata, ed il proprietario, al quale il nostro servizio permette di vendere il proprio immobile più velocemente, al giusto prezzo e ad un minor ribasso, facendogli anche risparmiare tasse e costi che inesorabilmente scorrono quando le case rimangono a lungo sul mercato invendute”.

Ma quanto costa questo servizio? A rispondere a questa domanda è Elisabetta “L’investimento per un servizio di home staging è sempre di gran lunga inferiore del ribasso sul prezzo a cui l’immobile sarà soggetto nel caso di lungo stallo sul mercato.

L’home staging è un servizio a cui ogni immobile dovrebbe essere sottoposto e puo’ essere l’arma vincente da utilizzare per raggiungere l’obiettivo della vendita prima e meglio, accorciandone i tempi ed evitandovi di dover ricorrere al ribasso del prezzo per risultare interessanti.

In questi anni abbiamo sempre ottenuto il 100% di successo!”

Lara, che del team si occupa con passione anche della fotografia spiega che “… oltre alla preparazione degli ambienti The House Angels completa il lavoro realizzando un servizio fotografico attento e meticoloso, ci teniamo a realizzarlo in prima persona, non lo deleghiamo mai, perché l’allestimento viene studiato in funzione delle inquadrature che sceglieremo ed i relativi scatti che si andranno a selezionare dovranno contenere tutte le informazioni utili a raccontare la casa, ma anche e soprattutto a trasmettere emozioni.

Ogni scatto infatti comunica, racconta, ma al tempo stesso stimola sensazioni ed emozioni”.

In sintesi questo team trasforma la casa in un prodotto commerciale, creando il miglior packing possibile per l’immobile che si vuol vendere rendendolo più desiderabile, facendolo salire nella top teen di quelle che il potenziale acquirente sceglierà di visitare tra quelle che oggi sceglierà in rete, perché è qui che avviene la ricerca e la selezione.

Per maggiori informazioni consultare:

Facebook https://www.facebook.com/thehouseangels

Instagram https://www.instagram.com/thehouseangels/

Sito internet https://thehouseangels.it/

The House Angels s.r.l. si trova a Cuneo, in corso Galileo Ferraris 10.

Telefono +39 0171-214048 +39 392-5536822