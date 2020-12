Il Natale a Santo Stefano al Mare: il sindaco, "Sotto l'albero vicinanza e condivisione per un nuovo inizio"

“Vicinanza e condivisione”, questo è quanto si augura il sindaco Marcello Pallini per i suoi concittadini di Santo Stefano al Mare, a pochi giorni dal Natale.

“Dobbiamo prendere da questo Natale tutte le cose che ci possano permettere di ripartire e ragionare. - aggiunge il primo cittadino - Il mio pensiero va alle persone meno forti che sono andate in difficoltà perchè non hanno affetti vicini o perchè sono ammalate, così come alle attività produttive che stanno soffrendo veramente tanto. Sotto l’albero i cittadini sanstevesi devono trovare la vicinanza e la condivisione di un momento estremamente difficile da cui possiamo e dobbiamo trovare la forza”.