Menu di Natale a domicilio: le proposte gourmet degli chef del Ponente ligure

Anche se le norme per contenere la diffusione del Covid-19 ci costringeranno a stare in casa e vieteranno le grandi tavolate in molti non rinunceranno alla cena della viglia ed al pranzo di Natale. Da sempre il Natale è il momento più atteso delle feste, dedicato alla famiglia con la sua atmosfera magica e quando lo stare insieme si accompagna con ottimi e gustosi piatti. Anche se non saremo in molti a tavola, l’atmosfera sarà più intima ma non per questo il pasto sarà meno festoso. Con la chiusura dei ristoranti, le proposte dei menu di Natale da asporto o domicilio rimane l’unica possibilità per chi non ha voglia di cucinare e vuole provare nuovi piatti. I menù disponibili sono diversi e in grado di accontentare i gusti di tutti dagli amanti della carne a quelli del pesce con qualche proposta anche vegetariana.

Ecco alcune proposte

Lo chef stellato Paolo Masieri del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo propone per il giorno di Natale questo menù d’asporto o domicilio: Crema di cavolfiori e ricci marini; Selezione di crudi di pesce in stile mediterraneo; Calamari, fagioli bianchi di Pigna, emulsione al cavolo nero; Plin ai carciofi delle Porrine, olio alla pimpinella e riduzione ai gamberetti; Branzino cotto sulla pelle, vongole, cannolicchi e caviale di limone; Faraona arrosto ai profumi del sottobosco ligure (castagne, ribes e funghi); Gelato all'olio extravergine, salsa Mandarino e stroscia; Tronchetto natalizio al cioccolato Guanaja, nocciole e arancia; Caffè e dolcetti costo 85 euro a persona.

Prenotazioni e info al numero 0184.531653

Lo chef Andrea del ristorante Boscobello di Sanremo propone due menù per il pranzo di Natale uno a base di carne a 35 euro bevande escluse ed uno a base di pesce a 40 euro sempre bevande escluse. La proposta di terra prevede come antipasto Tapas flan di zucca con fonduta al tartufo, Tapas di Girella piemontese con cialda di Parmigiano Reggiano 24 mesi e spuma di burrata, Tapas Barbagiuai della tradizione Ligure; come primo gli agnolotti tradizionali del plin in cialda al Parmigiano Reggiano con burro al tartufo; come secondo Agnello iberico in crosta di erbe, patate Duchessa e punch di carote e yogurt; come dolce una mini Sacher con coulis al frutto della passione. La proposta di mare prevede antipasto Tapas Panizza e baccalà in pastella cruditè alla pizzaiola, Tapas di tonno croccante con scamorza affumicata arance e finocchio, Tapas di polpo e patate crema peperoni e Paprika dolce; come primo trofie al nero con gamberi e carciofi pomodoro pachino e polvere di curcuma; come secondo Salmone selvatico in crosta di pane con insalata di spinaci, melograno e latte di cocco; come dessert sformato di panettone con Zabaione freddo al Grand Marnier. Si effettua anche il servizio di asporto e domicilio con prenotazioni entro il 20 dicembre al numero 328 04 25 807

Lo chef Piero Bregliano del ristorante Come a Casa di Ospedaletti propone per il pranzo di Natale in delivery e/o asporto questo menu completo a 50 € con la possibilità di ordinare anche singoli piatti. Ecco il menù: cannolo di gambero rosso, stracciatella di bufala e acqua di pomodoro; calamari bianchi con carciofi, piselli e fave fresche; voleva essere una lasagna…son diventati ravioli farciti di ragù e besciamella al macis; passatina di ceci e baccalà Gadus morhua in olio cottura; torta al cioccolato cereali e agrumi. Per info e prenotazioni +39 335 64 37 370

Lo chef Federico Lanteri del ristorante il Torrione propone per il menù da asporto e domicilio: Uovo e tartufo; Triglia alla provenzale; Ravioli porri e patate; Insalata di baccalà, erbe selvatiche e insalatina dell'azienda agricola Il Torrione; Delizia di Natale, tortino al limone. Pane e grissini fatti in casa: Costo del menù Delivery €50 a persona

Prenotazioni e info al numero telefono 0184 295671

Lo chef Sergio Verrando del ristorante “Dei pescatori da Antonio” propone un menù da asporto così composto: tortino di carciofi, brandacujùn, buridda di seppie con fagioli bianchi di Pigna, Paccheri con calamaretti e crema di zucca, Pescatrice al forno aromatizzata al limone con verdure di stagione torta al cioccolato costo a persona di 45 euro. Prenotazioni e info al numero Tel: 0184292301

Lo chef Antonio Buono del ristorante “Casa Buono” propone un menù che può essere gustato a casa con la formula asporto. Il menù è così composto: insalata di baccalà al vapore, scarola invernale, barbabietola bianca cotta in crosta di sale, pomodori essiccati e olive verdi; Raviolini ripieni di zucca e zenzero candito gratinati al Castelmagno giovane; Sogliola al limone, capperi, scalogno e carpaccio di rapa di Milano, cimette di rapa; Guancia di manzo al Barbera con patate dolci, datteri, noci e porri novelli e per finire Sfoglia e babà al Rhum con crema chantilly e composta di mele. Costo del menu 50 euro, bevande escluse e con possibile supplemento di Tartufo bianco a 15 euro. Prenotazioni al numero 3405188538 entro il 22 dicembre

La chef Cinzia Chiappori dell’Osteria del tempo stretto di Albenga per il periodo natalizio propone piatti con consegna a domicilio o asporto. Questo il menù proposto a € 45 con bottiglia di vino In omaggio se ritirato direttamente in osteria. Potrete ordinare 1 Antipasto, 1 Primo, 1 Secondo, 1 Dolce scegliendo alla carta. Antipasti: Cappon magro alla genovese (min. 2 persone), Cipolla cotta nel sale con funghi e fonduta di toma; Gamberoni nel lardo di arnad in sfoglia croccante e maionese al sesamo. Primi: Crespelle variegate al nero di seppia con porri e salmone; Cannelloni ripieni di salsiccia, trevisana e gorgonzola. Secondi: Involtino di orata con carciofi e timo; Calamari ripieni di gamberi e verdure con spuma di patate; Coniglio ripieno ai carciofi con scorzonera e patate; Quaglia ripiena di foie gras con cipolline borretane al miele e uvetta. Dolci; Strudel pere e cioccolato; Tiramisù ananas, zenzero e cannella

Per info e prenotazioni telefonare o scrivere su Whatsapp al 392/6221924