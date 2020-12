Al Casinò di Sanremo vertice a tre con il sindaco Alberto Biancheri, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il vice Claudio Fasolo: sul tavolo il futuro dei rapporti con Rai

Il Giorno dopo 'Sanremo Giovani' è tempo di bilanci sia per la Rai che per l'amministrazione comunale sanremese. E così questo pomeriggio proprio all'interno del Casinò, sede della diretta di ieri sera, si è svolto l'incontro a tre che ha visto protagonisti il sindaco Alberto Biancheri, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il suo vice Claudio Fasulo.

Tanti gli argomenti sul tavolo: dalla puntata di 'Sanremo Giovani', ai rapporti con la Rai anche in funzione dello sviluppo crescente di Area Sanremo, senza dimenticare la convenzione che pare sia in dirittura di arrivo sotto forma di proroga per il prossimo anno in attesa di sedersi nuovamente al tavolo.

In generale è emersa una comune soddisfazione per i risultati che i rapporti tra Palazzo Bellevue e viale Mazzini stanno portando con gli eventi già realizzati e quelli pianificati anche nell'anno della pandemia che ha bloccato il mondo dello spettacolo, ma non Sanremo. Nelle scorse ore, infatti, per le strade della Città dei Fiori si respirava un'atmosfera d'altri tempi e, seppur con le dovute restrizioni, vedere qualche volto noto in centro ha riportato la mente a febbraio, quando ancora tutto sembrava normale amministrazione.

Nodo cruciale sarà, però, la prossima convenzione. Come detto, le parti sembrano concordare su una proroga in attesa di tempi migliori per imbastire le prossime trattative. Intanto lunedì il sindaco Biancheri pare intenzionato a portare il discorso convenzione anche all'attenzione del consiglio comunale. In sé sarebbe una pratica che non necessita del passaggio in assise, ma il primo cittadino vorrebbe coinvolgere anche l'opposizione in una delle pratiche maggiormente delicate per la vita amministrativa a promozionale della città.