Sanremo: violenze e minacce per un'auto da gara, due matuziani arrestati dalla Polizia di Imperia

Gli agenti della Polizia di Imperia hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta del Gip Anna Bonsignorio, per due uomini indagati per tentata estorsione in concorso.

I due, secondo gli inquirenti, avrebbero costretto un sanremese con violenze e minacce, a consegnar loro un’auto da gara, acquistata all’asta diversi anni fa. L’arresto arriva al termine di una veloce e complessa attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Imperia e coordinata dal Pm Luca Scorsa Azzarà, avviata subito dopo i fatti.

Nnel corso di una perquisizione, nell’abitazione di uno dei due, C.M., sono state trovate numerose munizioni detenute illegalmente. Per questo l’uomo è stato denunciato anche per il reato di detenzione di munizioni in modo illegale. Dopo la cattura è stato condotto nel carcere di ‘Marassi’ a Genova, mentre il complice è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.