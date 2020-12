Sanremo: il consiglio comunale convocato in modalità telematica per lunedì 21 dicembre

Il Consiglio comunale è convocato in modalità telematica per lunedì 21 dicembre con inizio dei lavori alle 17.30.

Tra gli altri punti all’ordine dl giorno, l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere con rinnovo delle concessioni di chioschi comunali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Un grande capitolo è dedicato al settore dei lavori pubblici con al centro l’approvazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il riconoscimento debito fuori bilancio a copertura delle spese sostenute da Rivieracqua per fornitura straordinaria presso la stazione di sollevamento tre ponti, il ripristino e la manutenzione straordinaria di collettori fognari alvei cittadini e la messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno in via Gabriele D’Annunzio.