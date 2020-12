L'Assessore Berrino sulle risorse del Recovery Fund "Al turismo briciole, offesa a un settore che vale il 15% dell'occupazione" (Video)

"Penso che 3 miliardi e 100 milioni su oltre 200 miliardi di recovery Fund per il turismo, che vale tra il 13% e il 15% del prodotto interno lordo, siano briciole lasciate al settore che per noi fondamentale", ha dichiarato l'assessore al Turismo della Liguria Gianni Berrino a margine della conferenza stampa in cui è stata lanciata la campagna di promozione territoriale #lamialiguria.

"Altri paesi europei hanno messo in campo finanziamenti 10 o 20 volte superiori a prescindere dal Recovery Fund - ha aggiunto l'assessore Berrino - e penso che ci sia la necessità di programmare la ripartenza dal 2021 per i prossimi anni e per questo 3 miliardi in 5 anni sono assolutamente il nulla, un'offesa a un settore che vale più del 15% dell'occupazione: ritengo sia necessario rivedere questa disposizione e destinare al turismo quello che merita per la storia del nostro paese e del suo peso nel quadro economico nazionale".

“Sono molto soddisfatto che anche le agenzie di viaggio e i tour operator, tra le altre imprese, siano all'interno di questa misura economica. Vogliamo dare un aiuto a due categorie pesantemente colpite dalla crisi causata dalla pandemia in modo che riescano a sopravvivere in attesa della tanto sospirata riapertura”. Così è invece intervenuto l'Assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, in merito alla delibera, approvata oggi dalla Giunta regionale, che prevede l’assegnazione di ristori economici (dall’art.22 del Decreto Legge n.157/2020) per 7,7 milioni di euro a fondo perduto ‘una tantum’ per le attività economiche liguri maggiormente colpite dalle restrizioni Covid. Tra le piccole imprese che potranno beneficiare di questi contributi ci sono, pertanto, anche le agenzie di viaggio e i tour operator fino a 9 addetti.