Sanremo si illumina per il Natale 2020: un fiume di persone per le vie del centro colorate dalle luminarie (Foto)

È un Natale sottotono per forza di cose, ma Sanremo no rinuncia allo spirito delle feste. E così questo pomeriggio, come da tradizione, per la prima volta si sono accese le luminarie che il Comune ha installato per le vie del centro e non solo.

In via Matteotti e via Palazzo tradizionale ‘tappeto’ luminoso a coprire il fiume di persone che oggi si sono riversate in centro. Via Roma e le altre strade del centro sono invece sovrastate dai tradizionali archi colorati. Suggestive sfere, invece, per piazza San Siro.

Ma le attrazioni luminose più fotografate sono, senza dubbio, il grande albero di piazza Colombo e le decorazioni giganti di corso Mombello: un orso dietro la statua della Primavera e una grande palla di Natale con tanto di ingresso per foto ricordo dall’interno. Senza dimenticare la scritta “Buone Feste” allo Zampillo.

Intanto anche oggi Sanremo vede centinaia di persone per le strade del centro, un ‘fiume’ che va decisamente in controtendenza rispetto alle immagini della città deserta di solo qualche settimana fa, quando si era in zona ‘arancione’. La speranza è che tutti rispettino le regole, onde evitare un passo indietro che sarebbe pietra tombale per l’intero tessuto economico cittadino, senza dimenticare, ovviamente, le ripercussioni sul piano sanitario.