Imperia: il 12 dicembre e il 16 gennaio, 'Open Days' all’Istituto Comprensivo ‘N. Sauro’

Nei giorni di sabato 12 dicembre 2020 e sabato 16 gennaio 2021 all’Istituto Comprensivo ‘N. Sauro’ di Imperia sono in programma due ‘Open Days’.



Spiegano dalla scuola: "La visita dell’istituto sarà organizzata con due modalità:

- per quanto concerne la scuola dell’infanzia (Argine Destro, Via Armelio, Viale Europa), la scuola primaria (Via Gibelli, Borgo San Moro, Corso Dante) e la scuola secondaria di primo grado di Via Cesare Battisti la visita si terrà in video conferenza dalle ore 10.00 alle ore 11.00 utilizzando il link che verrà pubblicato sul sito www.icsauroimperia.edu.it.

- la visita del plesso di Via Gibelli, dove è attivo anche il dipartimento musicale, sarà organizzata in tour guidati con inizio ad ogni ora dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Sarà necessaria la prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 0183293440.

I tour si svolgeranno nel rispetto del protocollo di sicurezza anti covid 19 in atto nell’istituto.

Presso l’Istituto Comprensivo ‘N. Sauro’ in Via Gibelli, è attiva la Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale con due corsi ordinamentali costituiti dalle classi di pianoforte, flauto traverso, clarinetto, violoncello, chitarra e percussioni.

I corsi ad indirizzo musicale non sono semplici e generici laboratori di musica, ma vere materie curricolari equiparate alle altre e la frequenza è obbligatoria per tutto l’arco del triennio. Vi si accede previo superamento di un test attitudinale.

L’insegnamento dello strumento, che avviene in maniera frontale, è affiancato dalle esercitazioni orchestrali e da varie attività di musica d’insieme.

L’indirizzo musicale offre un’esperienza formativa di altissimo livello e ne è prova sia l’elevato numero di richieste che ogni anno viene inoltrato alla scuola sia il numero degli ex alunni che hanno proseguito lo studio dello strumento raggiungendo in alcuni casi il diploma presso conservatori italiani.

Gli alunni frequentanti i corsi di strumento, infine, possono usufruire del servizio mensa, particolarmente gradito alle famiglie".

Per qualsiasi informazione consultare il sito www.icsauroimperia.edu.it oppure telefonare al numero 0183293440.



Presentazione Indirizzo Musicale Istituto Comprensivo "Sauro" QUI

Presentazione Dipartimento Musicale Istituto Comprensivo "Sauro" QUI