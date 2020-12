Dolcedo passa dal 32 al 60% di raccolta differenziata, il sindaco "Un regalo di Natale per la comunità"

“Potremmo davvero considerarlo un regalo di Natale, che stiamo facendo a noi stessi, alla nostra comunità e all’ambiente. In poche settimane”,

Racconta il sindaco di Dolcedo Giovanni Danio, parlando del passaggio da una percentuale media di raccolta differenziata del 32% a più del 60% nel mese di ottobre. "...Tutto questo grazie non solo al nuovo servizio di raccolta, coordinato da Amaie Energia e Servizi srl, ma anche e soprattutto alla volontà dei cittadini che stanno facendo del loro meglio, con risultati eccellenti” - sottolinea il primo cittadino.

“Abbiamo implementato la raccolta di alcune matrici, stiamo monitorando il conferimento degli ingombranti e stiamo vagliando l’uso di video trappole per ridurre gli abbandoni - conferma Marino Guidetti, responsabile del servizio di raccolta per Amaie Energia e Servizi srl - L’impegno di tutti si vede, anche se possiamo fare di più. Dobbiamo infatti ancora prestare molta attenzione al conferimento dell’organico, che deve avvenire con i sacchetti bio-compostabili consegnati dal Comune. Inoltre dobbiamo ricordarci di conferire la plastica e la carta ben schiacciate per ridurne l’ingombro, mettendo insieme la plastica con i metalli e il Tetrapak nella carta, usando, anche in questo caso, i sacchi forniti gratuitamente dal Comune”.

“Infine - afferma il vicesindaco Angelo Pisani - dobbiamo fare attenzione agli orari e ai giorni di conferimento, seguendo attentamente il calendario e ricordando, a chi non lo avesse ancora fatto, di andare a ritirare presso l’ufficio comunale il kit per i rifiuti solo su appuntamento il martedì pomeriggio o il sabato mattina”.

“Dalle pregresse esperienze posso dire che solo grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’intera comunità è possibile arrivare ai risultati ottenuti a Dolcedo. Questa quindi è la strada giusta da percorrere - conclude l’Assessore Giuseppe Rebuttato - la strada che porterà il Comune a superare la percentuale minima del 65% voluta per legge e magari a diventare uno dei primi Comuni ricicloni della Provincia!”