Carpasio: l'ufficio postale di piazza Garibaldi aprirà mercoledì e non martedì

Poste Italiane ha reso noto questa mattina che l’ufficio postale di Carpasio, in piazza Giuseppe Garibaldi 17, aprirà al pubblico mercoledì, invece che martedì, in quanto giorno festivo.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 003322.