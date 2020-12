Ventimiglia: 200mila euro per Natale a chi ha bisogno, la decisione ieri della Giunta Scullino per l’emergenza Covid-19

“Consapevoli che le risorse anticipate dal Governo non sono sufficienti a far fronte a tutte le esigenze e alle primarie necessità di molte famiglie e lavoratori residenti in Ventimiglia, che a causa della pandemia Coronavirus si trovano in stato di bisogno o di forte carenza di liquidità, abbiamo previsto di erogare un contributo stanziando una prima somma di ben 200.000 euro”.

Sono le parole del Sindaco, Gaerano Scullino, a nome di tutta la sua Giunta, per il contributo che sarà disciplinato da un avviso pubblico che verrà pubblicato a giorni con l’obiettivo di distribuire l’aiuto nelle prossime due settimane ai nuclei familiari che saranno in possesso di specifici requisiti.

È già stato deciso che il contributo sarà maggiore per le famiglie più numerose e che sarà utilizzato lo stesso metodo veloce e sicuro di distribuire delle carte di credito prepagate già in possesso dell’amministrazione. Le carte di credito prepagate potranno essere utilizzate solo per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità in qualsiasi negozio di Ventimiglia.

“Questo è solo l’inizio – termina il sindaco Scullino - non lasceremo soli i nostri concittadini colpiti dalla crisi sanitaria ed economica in corso. Altri aiuti a breve saranno distribuiti per gli affitti e per chi è in grosse difficoltà a rischio povertà”.