Coronavirus: ancora un netto calo del rapporto positivi-tamponi in Liguria, oggi uno ogni 13,23 (il 7,55%)

Record positivo, dalla ripresa della diffusione del virus, quello di oggi in Liguria. Con 4.620 tamponi effettuati, infatti, sono risultati positivi in 349, ovvero uno ogni 13,23, il 7.55% del totale.

Calo dei positivi nella nostra provincia (Asl 1) che ne ha visti 45 nelle ultime 24 ore. In provincia di Savona (Asl 2) sono stati 50 e a Genova 173, di cui 137 in Asl 3 e 36 in Asl 4. Infine a Spezia (Asl 5) sono stati 70 e non riconducibili alla residenza in Liguria 11.

Sono 19 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria, ma deceduti tra il 26 novembre e ieri. Nessuno di questi nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 609.306 (+4.620)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 52.372 (+349)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.868 (+70)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 45.504 (+279)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.043 (-154)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.141 (+11)

Savona 1.282 (-33)

Genova 6.954 (-141)

La Spezia 1.885 (+14)

Residenti fuori regione o estero 279 (-1)

Altro o in fase di verifica 502 (-4)

Totale 12.043 (-154)

Ospedalizzati: 1.065 (-43) | 102 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 118 (+1) | 12 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 102 (-6) | 12 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 310 (-1) | 35 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 34 (-6) | 6 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 135 (-7) | 9 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 8 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 135 (-10) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 109 (-13)) | 7 in terapia intensiva

Asl 5 - 114 (-1) | 12 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 10.934 (-108)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 37.906 (+484)

Deceduti: 2.423 (+19)