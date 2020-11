Nella riunione del Consiglio provinciale, sì al ripristino del traforo del Tenda e della linea ferroviaria Cuneo-Nizza

Il Consiglio provinciale questa mattina ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno promosso dall’Unione Montana delle Alpi Marittime, con cui si chiedono interventi alle autorità nazionali e regionali per il ripristino dei collegamenti stradali del Traforo del Colle di Tenda e ferroviari della linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza gravemente danneggiati dall’alluvione di inizio ottobre.

Sulla pratica, presentata dal Presidente Domenico Abbo, è intervenuto il consigliere provinciale e sindaco di Imperia Claudio Scajola, che recentemente ha partecipato ad un incontro sul tema con le autorità francesi e cuneesi. Scajola ha sottolineato l’importanza vitale dei collegamenti in questione considerata da parte francese e ha proposto di sollecitare l’attenzione delle autorità nazionali e regionali con una lettera del Presidente Domenico Abbo indirizzata alla Presidenza del Consiglio, al Ministero per le Infrastrutture e alla Regione Liguria. Nella discussione è intervenuto anche il consigliere provinciale e regionale Enrico Ioculano, che ha annunciato la presentazione di un analogo ordine del giorno in Regione.

Durante la riunione sono stati approvate all’unanimità anche le pratiche di carattere finanziario relative al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio per interventi di somma urgenza legati alla viabilità (6 milioni e 992 mila euro per i danni subiti alle strade provinciale nell’alluvione di inizio ottobre) e all’edilizia scolastica (43.144 euro per interventi di rinforzo strutturale del Liceo Cassini di Sanremo).

Si è infine preso atto del buon andamento del riequilibrio finanziario dell’Ente, che migliorerà ulteriormente con l’imminente cessione dell’ex caserma dei vigili del fuoco di Imperia.