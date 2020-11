L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 13 al 20 novembre

ARIETE: Avete un diavolo per capello e non soltanto per il bacillo persistente ma pure per un fracco di contesti atti ad innervosirvi e deprimervi compresi, per taluni, dei pensieri pecuniari, familiari o strettamente personali. Gli astri non nono in vena di gentili concessioni quindi armatevi di lungimiranza e non pigliatevela ad oltranza… Scoprirete inoltre che la stupidità abbonda e che c’è sempre chi credere di essere superiore alle parti… Notizia eclatante.

TORO: Dare qualcosa per scontato sarebbe inappropriato… Imparate dunque a vivacchiare alla giornata, svolgendo le vostre piccole mansioni quotidiane, applicando l’arte della calma e della sopportazione in ogni piccola o grande azione. Vorreste tanto riabbracciare una persona cara o chi vi manca tanto ma non essendo ciò fattibile conservate effusioni ed entusiasmi per più avanti quando giungerà l’agognata libertà. Rischio di spaccare oggetti od arnesi meccanici od elettrici.

GEMELLI: Le giornate saranno agitate quindi se appartenete alla stirpe degli ansiosi datevi una calmata perché il seguitare a vedere nero o pensare al peggio non fa che aggravare lo stato delle cose. Da codesta seconda ondata di sosta forzata traete insegnamento dando importanza ai valori morali e a tutto ciò che antecedentemente avevate trascurato. Certo che le preoccupazioni esorbitano, sia per voi che per esseri cari, però guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere ed apprezzare.

CANCRO: Il periodo non è gaudente sia per il virus circolante che per altre faccende attigue alla mansione svolta, alle finanze, alle scadenze o ad un altro problemino spettante voi, un congiunto o un parente. Le stelle infatti brillano ad intermittenza su di una quotidianità piena di inghippi ma da saggi figlioli della Luna cercate di adattarvi e non dare in escandescenze. Stramberie connesse ad una tipa istrionica ed inspiegabile. Responso impensabile e modifiche relative al lavoro.

LEONE: Anche se la pazienza non è il vostro forte dovete portarne tanta ed adeguarvi alle norme vigenti al fine di non incappare in sanzioni od inconvenienti e tal raccomandazione andrà estesa pure a familiari ed intimi conoscenti soprattutto se testoni ed incoscienti. Contenetevi inoltre con l’alimentazione masticando piano e limitando cibi irritanti per la mucosa gastrica e l’intestino. Un comunicato, giungente da fuori, vi lascerà senza fiato. Weekend all’insegna dell’apprensione.

VERGINE: Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile, annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace da chiunque seguiti a picchiare sul medesimo tasto. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate.

BILANCIA: Che lo dimostriate o meno siete abbastanza preoccupati sia per voi che per altri componenti del nucleo domestico ma partite dal presupposto che pure questo momentaccio passerà a patto di rispettare anche voi regole fondamentali tipo quella di andare al supermercato, in farmacia o altri negozietti con guanti e mascherina! Fatevi altresì vivi con chi risiede altrove e riempite il tempo svolgendo dei lavoretti casalinghi, tuffandovi nella lettura o preparando dei manicaretti.

SCORPIONE: Festeggerete il compleanno con la Luna nuova che si forma nel vostro segno, con uno spizzico di affanno e sicuramente in maniera diversa rispetto allo scorso anno ma vedrete che dopo tante restrizioni riprenderete le vecchie abitudini passando in seguito un decente Natale. Cercate comunque di star su con il morale ed eludete qualsiasi imprudenza. La telefonata o il messaggio inaspettato di un amico o conoscente vi stupirà. Inghippi nell’attività.

SAGITTARIO: E giunta l’ora di riflettere su ciò che maggiormente conta e che prima, presi da una miriade di impegni, avevate relegato in un angolino tipo gli affetti, una salute da salvaguardare, delle amicizie da apprezzare e coltivare. Poi sappiate che presto riuscirete a togliervi un tarlo, risolvere un problema, andare in fondo ad una spinosa questione, sentirvi apprezzati da una persona a cui tenete. Albergatori e commercianti invece perderanno veramente le staffe!

CAPRICORNO: Che questo non fosse un bell’anno lo avevate già presagito ma mai avrete supposto di arrivare a questo punto… Poche le soddisfazioni e tante le penalizzazioni: dal lavoro ai quattrini, dall’andazzo domestico a quello individuale in un caleidoscopio di sensazioni ardue da focalizzare. Un terzo incomodo o un imprevisto potrebbe minare la pace familiare e le lune storte seguiteranno a predominare annessi di corrucci per adolescenti o anziani parenti.

ACQUARIO: Sembra che tutto vada storto ma trattasi di uno stato d’animo accreditabile al contesto globale in cui vi trovate. Si sa che con Urano che guarda di traverso le faccende non possono filare ma fatevene una ragione e imparate l’arte della lungimiranza e dell’accondiscendenza. Non da escludere new relative a figlioli, coniugi, fidanzati, posticipazione di appuntamenti, eventi, e soggetti da sostenere ed aiutare in un attimo di défaillance. Tensione nervosa all’apice.

PESCI: Un po’ demotivati non riuscite ad intravvedere spiragli di luce nel buio di questa seconda sosta forzata ma fatevene una ragione malgrado i pensieri siano tanti e i soldi scarseggino: tanto nulla per ora si può cambiare. Taluni nativi oltretutto si vedranno costretti a variare abitudini o, a seguito di novelle ordinanze, restringere il campo d’azione. Se soffrite di patologie croniche pigliate le dovute precauzioni. Domenica casereccia e perché no… pure mangereccia

Non esiste notte così lunga dall’impedire al sole di sorgere ancora…

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it.