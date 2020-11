Bordighera: zona ‘arancione’, Berlusconi (Confcommercio) punta il dito contro i trasgressori “Sanzionare affinché l’impegno di tanti non sia inutile”

Da ieri la Liguria è in zona ‘arancione’. L’onda di colore si è propagata su tutta la regione aumentando le limitazioni. Il Dpcm impone inoltre il divieto di spostamento dal comune di residenza e la chiusura totale di attività legate alla ristorazione eccetto asporto e delivery.



Anche gli imprenditori bordigotti si preparano, lo dice il portavoce locale di Confcommercio, Gianluca Berlusconi: “Accettiamo con rassegnazione tutte le misure adottate dal governo, non possiamo fare altrimenti. Penso e credo sia il pensiero di tanti altri, è meglio strappare il cerotto in un colpo solo, se siamo zona rossa andiamoci subito senza rischiare che fra qualche giorno ci dicano ancora di fare attenzione. Vorrei dei dati più concreti e precisi per fermare questo stillicidio anche psicologico. Del resto, per fortuna, siamo ancora ‘arancioni’, sperando che l’ignoranza di pochi non comprometta l’impegno di tanti che rispettano con precisione le regole. Questo a livello nazionale. Un conto è fare un lockdown leggero in zona ‘gialla’ un altro e farlo in zona rossa, sarebbe drammatico per molte delle nostre aziende. Più seguiamo le regole, prima usciremo da questa situazione. Bisogna sanzionare, se i comportamenti trasgressivi fossero giustamente sanzionati le cose potrebbero andare meglio”.



“Chiudendo due o tre settimane, se i dati ci conducono come a adesso alla deriva, ci ritroveremo a riaprire a ridosso di Natale per poi ripiombare in una condizione ulteriormente grave. Cerchiamo di sopravvivere. Bisogna rispettare le regole. La situazione - conclude Berlusconi - per tutti i commercianti è davvero tragica, spero il morale di tutti gli imprenditori tenga per poter riaprire con entusiasmo e in tutta sicurezza in futuro. È fondamentale”.