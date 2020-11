Va a fare una passeggiata a Monte Ceppo fuori dal suo comune di residenza: multato per 280 euro

Multato per essere uscito dal proprio comune. E’ accaduto a un uomo, fermato dai Carabinieri mentre stava camminando verso Monte Ceppo.

E’ stato lo stesso a divulgare la notizia, attraverso il suo profilo pubblico di Facebook: “Non è per far polemica, ma per esprimere un mio pensiero. Massimo rispetto per i Carabinieri che fanno il loro lavoro, ma farmi la multa perché mi stavo andando a fare una camminata a monte Ceppo (quindi tecnicamente fuori dal mio comune) mi sembra un tantino ridicolo perchè ero in montagna da solo. Spero quanto meno di aver battuto il record regionale ed essere stato in assoluto il primo a prenderla. Comunque a destinazione ci sono andato lo stesso”