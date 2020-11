Sanremo: l'addio a Gianni Miconi, aveva 86 anni. Il ricordo dei famigliari

Gianni Miconi, aveva 86 anni. Era nato a Sanremo ed è deceduto all’improvviso, la notte scorsa, all’Ospedale di Imperia, dove era stato ricoverato da poche ore per i postumi di una caduta accidentale, in via Palazzo a Sanremo. Il funerale si svolgerà nella chiesa di San Siro, martedì alle 15.30.

"Vi voglio parlare di una persona speciale. - inizia così il ricordo di Carlo Michero - Era mio cognato. Era un amico. A Sanremo tanti lo consideravano tale. Era benvoluto per la sua perizia come elettricista, per la sua specchiata onestà e per la simpatia che sapeva suscitare, per i modi schietti e per un sorriso luminoso che non passava inosservato. Negli anni cinquanta era andato a bottega presso una ditta specializzata in impianti elettrici industriali. In un’epoca di boom economico, aveva messo gli impianti a norma, nei grandi alberghi che si realizzavano nel ponente".



"Le sue insegne illuminarono le prime vie dello shopping di una città che dopo il buio della guerra cercava la sua rinascita. Poi aveva aperto un suo negozio di elettrodomestici, con annesso laboratorio. - aggiunge - All’epoca i televisori e gli apparecchi radio si riparavano ancora e Gianni era un mago per questo, nel suo laboratorio di via Romolo Moreno, all’ingresso di una Sanremo vecchia ancora da riscoprire. Battisti proprio in quegli anni non a caso cantava: “Quel gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare. Con un cacciavite in mano fa miracoli…” Era un’Italia che risorgeva, ma non sprecava".



"Era stato, nel tempo libero, anche cacciatore con il suo fido cane, e soprattutto amante della natura. Le origini friulane per parte dei genitori, erano emerse ancora di più in tarda età, quando aveva curato un piccolo orto e impiantato con perizia e cocciutaggine, alcune vigne di vino pregiato, nell’entroterra di Ventimiglia. Di lui voglio ricordare ancora i valori, la battuta sempre arguta e pronta e i simpatici sfottò che mi dedicava. - conclude Carlo Michero - Mi mancherà anche per questo. - conclude - Ora caro Gianni, hai iniziato un viaggio, lasciando Germana e i tuoi figli adorati, Elena e Mauro, nello sconforto. Come tutti noi. Secondo me in questi momenti le uniche cose che reggono sono la pienezza del ricordo, l’affetto che non permetterà mai di troncare un rapporto umano ricco di memorie, stima e valori condivisi. Gianni, per me e per i tanti che hanno avuto il privilegio di compiere un tratto di strada con te, sarai sempre presente!"