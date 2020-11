Vallecrosia: da domani il servizio tamponi drive-through sarà integrato con una tenda della Protezione Civile

“Da lunedì il servizio ASL di prelievo tamponi attraverso il drive-through di Vallecrosia, a disposizione di tutto il comprensorio Ventimigliese, sarà integrato con una tenda della Protezione Civile”. A comunicarlo è l’assessore Antonio Fazzari, delegato alla Protezione Civile. che spiega: “Questa ulteriore perfezione era necessaria, sia per mettere al riparo l’unità mobile dei sanitari in previsione dell’approssimarsi della stagione invernale, ma anche per dare una maggiore riservatezza agli operatori incaricati per la parte burocratica delle operazioni”.

“Il Comune di Vallecrosia – continua Fazzari -, attraverso il Comando Polizia Municipale e la collaborazione della Protezione Civile, affianca giornalmente i Sanitari della Asl nel delicato compito dei prelievi attraverso i tamponi, nella misura di oltre 150 ogni giorno a secondo delle necessità comprensoriali.

Voglio ringraziare l’Assessore Regionale della Protezione Civile Giacomo Gianpedrone e il suo staff, che hanno da subito compreso il nostro appello e messo a disposizione una tenda alla protezione Civile di Vallecrosia per il servizio. Approfitto per ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione, il personale del Comando Polizia Municipale per il duro servizio emergente a causa del COVID-19 e in ultimo, ma non per importanza ma bensì per mettere in risalto il lavoro di tutti i VOLONTARI della nostra Protezione Civile, che ogni giorno sono sempre presenti per coadiuvare in tutti i servizi di volontariato, ma soprattutto sempre pronti anche con una parola di conforto a quei cittadini impauriti e colpiti, da un test positivo COVID-19, ai quali riservano un servizio continuo di assistenza”.