Ventimiglia: potrebbe essere ripetuta la manifestazione che ieri ha paralizzato la viabilità sul ponte Doria

Potrebbe essere ripetuta (ma il condizionale è d’obbligo) la manifestazione di protesta di alcuni commercianti di Ventimiglia, che ieri sera ha paralizzato la viabilità tra corso Toscanini e il centro della città, lasciando in coda centinaia di automobilisti e motociclisti, molti dei quali stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro.

Una situazione che ha creato molta tensione, sfociata verso le 21 in dure proteste che, alla fine, hanno convinto i manifestanti a disperdesi. Mentre la Polizia sta facendo le opportune verifiche su chi ha provocato i fatti di ieri, nella città di confine sta girando la voce, secondo la quale nel tardo pomeriggio la manifestazione potrebbe essere replicata.

E’ quindi opportuno, per chi dovesse forzatamente muoversi nel tardo pomeriggio, prestare la massima attenzione e trovare strade alternative per evitare eventuali blocchi che, lo ripetiamo, al momento non sono ancora confermati.